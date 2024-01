Haben die Bank of Jinzhou-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Bank of Jinzhou liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Bank of Jinzhou mit einer Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (7,17%) deutlich niedriger. Dies führt zu einer negativen Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bank of Jinzhou aktuell bei 1,38 HKD verläuft. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 1,38 HKD aus dem Handel ging und damit keinen Abstand zum GD200 aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1,38 HKD, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Bank of Jinzhou in den letzten Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating bewertet.