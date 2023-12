Haben die Bank Utica N Y-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Utica Ny":

Bank Of Utica schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 4,04 % aus, was 134,58 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Bank Of Utica als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 33,74 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz um die Bank Of Utica in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen ungefähr gleich häufig im Fokus der Anleger steht wie normal. Insgesamt resultiert daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse ist die Bank Of Utica derzeit +4,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +9,47 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.