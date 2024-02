Haben die Banco Latinoamericano de Comercio Exterior-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Banco Latinoamericano De Comercio Exterior-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,80 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,55 USD weicht daher um +3,29 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 24,61 USD nahe dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 3,99 Prozent, was unter dem Mittelwert von 6,65 Prozent liegt, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Analysten haben der Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 gute, 0 neutrale und 0 schlechte Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,50 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 46,5 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Finanzsektor liegt die Rendite der Banco Latinoamericano De Comercio Exterior-Aktie mit 45,87 Prozent deutlich darunter. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 410149,43 Prozent, während die Aktie mit 410103,56 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.