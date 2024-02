Haben die Banco Comercial Portugues-Chefs darauf gepokert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Banco Comercial Portugues liegt der RSI7 aktuell bei 4,88 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,17, was bedeutet, dass Banco Comercial Portugues weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Banco Comercial Portugues von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Im Hinblick auf trendfolgende Indikatoren erhält Banco Comercial Portugues auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Banco Comercial Portugues auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse eine "Neutral"-Einstufung.