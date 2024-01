Haben die Bafang Electric Suzhou-Chefs darauf gepokert?

Über Bafang Electric Suzhou wurde in den letzten Monaten eine schwache Aktivität im Netz festgestellt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Bafang Electric Suzhou in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bafang Electric Suzhou aktuell bei 60,44 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 51,31 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,11 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 53,14 CNH, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Neutral".

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Bafang Electric Suzhou-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (58) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (60,59) erhalten ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Bafang Electric Suzhou ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bafang Electric Suzhou eher neutral diskutiert, wobei größtenteils neutral eingestellte Anleger überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Vor allem "Schlecht"-Signale standen in letzter Zeit im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.