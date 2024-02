Haben die BP-Chefs darauf gepokert?

Die Bp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 482,21 GBP für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 474,8 GBP, was einen Unterschied von -1,54 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 463,81 GBP zeigt mit einem Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts eine Abweichung von +2,37 Prozent und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Bp-Aktie eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was mehr als 75 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hatte eine mittlere Rendite von -16,86 Prozent, während Bp mit 74,96 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war größtenteils von negativen Themen geprägt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bp-Aktie liegt bei 53,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 39,67 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Bp-Aktie auf Basis der technischen Analyse.