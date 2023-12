Haben die BCE-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "BCE":

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um die Bce-Aktie in den letzten vier Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bce daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Bce-Aktie gemischt sind. Während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden, lassen sich auch drei Handelssignale erkennen, davon zwei positive und eines negativ. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass die Aktie von Bce bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bce-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 9,14 Prozent niedriger lag als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch nur einen geringen Unterschied von -1,77 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Bce-Aktie auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 17,11 heute um 42 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (29,35). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".