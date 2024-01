Haben die BCEPref AC-Chefs darauf gepokert?

In den letzten zwei Wochen wurde Bce von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als negativ bewertet, so die Auswertung der Redaktion. In den vergangenen Tagen waren jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert zu verzeichnen. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat außerdem 6 Schlecht-Signale herausgefiltert und daher eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen.

Mit einer Dividende von 7,37 % liegt Bce im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (115,11 %) niedriger. Die Differenz beträgt 107,74 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Bce auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.