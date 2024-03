Haben die Azuma Shipping-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Azuma Shipping-Aktie beträgt aktuell 11, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Azuma Shipping somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Azuma Shipping eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Azuma Shipping daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Azuma Shipping-Aktie ein Durchschnitt von 286,57 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 302 JPY (+5,38 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 292,42 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Azuma Shipping für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Azuma Shipping eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.