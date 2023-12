Haben die Avex Holdings-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Avex":

Die technische Analyse der Avex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1466,36 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 1350 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -7,94 Prozent), wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 1361,14 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-0,82 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da in den sozialen Netzwerken weder positive noch negative Ausschläge in den Gesprächen über das Unternehmen Avex zu verzeichnen waren.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist und sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert hat. Somit erhält Avex für diese weichen Faktoren ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Avex weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI in beiden Zeiträumen.

Insgesamt ergibt sich somit für die Avex-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Aspekten der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.