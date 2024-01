Haben die Australian Clinical Labs-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Australian Clinical Labs als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7, der die letzten sieben Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 38,24, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 30,19 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht festgestellt werden. An insgesamt einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen diskutierten die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Australian Clinical Labs. Basierend auf dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Australian Clinical Labs zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Aktie bei 3,08 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,03 AUD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,74 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Australian Clinical Labs auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.