Haben die Atturra-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Atturra-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,86 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,78 AUD, was einer Abweichung von -9,3 Prozent entspricht, und somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Beim 50-Tages-Durchschnitt (0,81 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Atturra für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von positiven Meinungen in den letzten zwei Wochen, während überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62,5 Punkten, was bedeutet, dass die Atturra-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Atturra also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.