Haben die Astrotech-Chefs darauf gepokert?

Astrotech Aktie: Analyse des Sentiments, der Dividende, des Relative Strength Index und der technischen Parameter

Das Sentiment und der Buzz rund um die Astrotech Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Diskussionsbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Es ergab sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Wert Einschätzung führte. Insgesamt ergibt sich somit für Astrotech in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Astrotech aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Astrotech liegt bei 37,68, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -19,88 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

