Haben die Astrotech-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Astrotech war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An fünf Tagen wurde eine positive Stimmung aufgezeichnet, während es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf Astrotech gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 47,15, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 48,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse des Unternehmens Astrotech zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Astrotech aktuell bei 0 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -11197,18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Astrotech von den Analysten eine Bewertung als "Schlecht".