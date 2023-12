Haben die Astika-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

In den letzten zwei Wochen wurde Astika von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Astika auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Aus Sicht der technischen Analyse ergibt sich für die Astika-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,06963 USD, was einem Unterschied von +16,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (0,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,53 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Astika für die einfache Charttechnik daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Astika liegt bei 72,91, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,77, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

