Haben die Aslan-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Aslan-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,98 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,57 USD weicht daher um -71,21 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,55 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+3,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aslan-Aktie hat einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (52,6) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein insgesamt "Neutral"-Rating für Aslan.

In Bezug auf Dividenden schüttet Aslan im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,51 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,51 % der Branche sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aslan zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Aslan, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".