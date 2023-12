Haben die Asiabasemetals-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Asiabasemetals-Aktie bleibt neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral".

Die Diskussionsaktivität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen ebenfalls auf eine durchschnittliche Aktivität hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was die Einschätzung als "Neutral"-Wert bestätigt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,14 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,105 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -25 Prozent). Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird ebenfalls eine negative Abweichung festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Asiabasemetals-Aktie aktuell überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 28,57 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Gut" vorgenommen. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 61, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI die Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend neutrale bis negative Bewertung für die Asiabasemetals-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse.