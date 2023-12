Haben die Arteris-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Arteris wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,45 Punkten, was bedeutet, dass die Arteris-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 33,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Arteris-Aktie ein Durchschnitt von 5,86 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,07 USD, was einem Unterschied von +3,58 Prozent entspricht. In charttechnischer Hinsicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der letzte Schlusskurs von 6,07 USD liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 5,5 USD (+10,36 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für die Arteris-Aktie vergeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Für den aktuellen Kurs von 6,07 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 169,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Häufigkeit der Diskussionen zu Arteris, die sich als normal herausstellte.

Insgesamt erhält die Arteris-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.