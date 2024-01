Haben die Arcelormittal-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Arcelormittal hat im letzten Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Materialien") eine Überperformance von 105,45 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass Arcelormittal derzeit um 105,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Arcelormittal festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Bewertung. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt mit einem Wert von 5,06 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien als neutral eingestuft.

Mit einer Dividende von 0,98 % liegt Arcelormittal nur leicht über dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (0 %), was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Dividende führt.