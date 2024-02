Haben die Arbor Metals-Chefs damit gerechnet?

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Arbor Metals. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Es gab weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge. Die Anleger bewerteten das Unternehmen in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "neutral".

Um festzustellen, ob die Arbor Metals-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb die Aktie hier neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arbor Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,11 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,76 CAD weicht somit um 63,98 Prozent ab und erhält daher eine "schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,93 CAD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit einem "schlecht"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Arbor Metals-Aktie aufgrund der Analyse des Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung.