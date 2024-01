Haben die Aquirian-Chefs darauf gepokert?

In den letzten Wochen gab es bei Aquirian keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder positiv noch negativ sind signifikante Unterschiede in der Diskussion über die Aktie aufgetreten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Aquirian als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert beträgt 33,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer sich vor allem mit neutralen Themen um Aquirian beschäftigt haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aquirian-Aktie bei 0,2 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,195 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,19 AUD, was einem Abstand von +2,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".