Haben die Applied Materials-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Applied Materials liegt bei 33,8, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, der ebenfalls ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 13 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für die Applied Materials vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Allerdings kommt die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat auf "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). In Bezug auf den aktuellen Kurs von 168,48 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -10,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 150,29 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Applied Materials. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite der Applied Materials-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,85 Prozent und liegt damit 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher bekommt die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

