Haben die Applied Industrial-Chefs damit gerechnet?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Industrial bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,87 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche wird für Applied Industrial 41 Prozent weniger gezahlt, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und auf Basis des KGV als "Gut" gilt.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für Applied Industrial haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Applied Industrial mit 27,26 Prozent um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite von Applied Industrial mit 13,54 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei einer Dividendenrendite von 0,87 % liegt der Ertrag für Investoren in die Aktie von Applied Industrial 16,16 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.