Haben die Anthem-Chefs damit gerechnet?

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von Elevance Health abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt jedoch bei 574,13 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 19,6 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Elevance Health als "Neutral" bewertet werden. Die Kommunikation im Netz spiegelt also eine gewöhnliche Aktivität wider, ohne signifikante Veränderungen.

Die Dividendenrendite von Elevance Health beträgt derzeit 1,26 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 89,56 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt dazu, dass die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elevance Health mit 15,68 einen Wert auf, der 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.