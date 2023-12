Haben die Anhui Yingjia Distillery-Chefs darauf gepokert?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Falle von Anhui Yingjia Distillery wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über den langfristigen Zeitraum festgestellt, weshalb dieser Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Anhui Yingjia Distillery von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Diskussionen in den letzten Tagen waren größtenteils positiv, was zu einer Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Darüber hinaus wurden 4 positive Signale und 1 negatives Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Yingjia Distillery liegt bei 54,07, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Anhui Yingjia Distillery bei 67,22 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 64,42 CNH, was einen Abstand von -4,17 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von -8,77 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

