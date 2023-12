Haben die Anhui Huamao Textile-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Anhui Huamao Textile hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite damit 1,17 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,05 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 6,98 Prozent, wobei Anhui Huamao Textile aktuell 0,09 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Huamao Textile beträgt aktuell 26. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Anhui Huamao Textile in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Huamao Textile auf 3,84 CNH, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,82 CNH, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +0,52 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".