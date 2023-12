Haben die Anheuser-Busch InBev-Chefs damit gerechnet?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen über Aktien ergeben. In Bezug auf Anheuser-busch Inbev wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den vergangenen Wochen wurde Anheuser-busch Inbev von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wurde daher als neutral eingestuft, basierend auf einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Redaktion hat außerdem 6 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anheuser-busch Inbev-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die langfristige Betrachtung zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine negative Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Anheuser-busch Inbev-Aktie derzeit 4,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie 6,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, was zu einer positiven Bewertung führt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt positiv eingeschätzt.