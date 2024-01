Haben die Angi Homeservices-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie von Angi wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 8 USD, was einem Aufwärtspotential von 236,13 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Angi-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die charttechnische Entwicklung zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Angi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,55 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2,38 USD deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein positiveres Bild mit einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Angi in den letzten Wochen kaum verändert hat. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie insgesamt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider, mit vorwiegend negativen Meinungen in den sozialen Medien in den letzten Tagen. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht" für die Angi-Aktie.