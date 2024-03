Haben die American Axle, Manufacturing-Chefs darauf gepokert?

Die American Axle & Manufacturing-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu American Axle & Manufacturing.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Die Aktie von American Axle & Manufacturing zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für American Axle & Manufacturing weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der American Axle & Manufacturing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,7 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (7,19 USD) weicht somit um -6,62 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde American Axle & Manufacturing von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Alles in allem erhält die American Axle & Manufacturing-Aktie gemischte Bewertungen von Analysten, Investoren und Anlegern.