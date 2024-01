Haben die Amadeus IT Holding PK-Chefs damit gerechnet?

In den sozialen Medien ist in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Amadeus It festzustellen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Auch aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs von 63,86 EUR nur leicht vom GD200 (63,02 EUR) abweicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 61,49 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Relative Strength-Index (RSI) weist eine Bewertung als "Schlecht" auf, da der RSI bei 90,91 liegt. Insgesamt tendieren die Privatanleger in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral bezüglich der Aktie von Amadeus It, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

