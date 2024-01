Haben die Alpen-Chefs darauf gepokert?

Die Alpen liegt derzeit mit einem Kurs von 1950 JPY um +0,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage fällt die Einstufung ebenfalls "Neutral" aus, da die Distanz zum GD200 bei -0,44 Prozent liegt. Daher wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Alpen wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 48,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alpen weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 50,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Alpen-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Alpen in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Diskussionen dominieren. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert auch Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Alpen wurde in etwa normalem Maße diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie dadurch mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Alpen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

