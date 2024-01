Haben die Almirall-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Almirall-Aktie zeigt einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit einem Wert von 46,42 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Almirall in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,38 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -1,35 Prozent eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, ohne starke Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.