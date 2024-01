Haben die Almadex Minerals-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Almadex Minerals -New ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Fokus, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Almadex Minerals -New-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 35, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 41,67 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Almadex Minerals -New im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Performance der Almadex Minerals -New-Aktie in den letzten 12 Monaten lag bei -26,39 Prozent, was eine Underperformance von -15,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie um 15,54 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.