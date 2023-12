Haben die Almaden Minerals-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Almaden Minerals wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,33 Prozent auf, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Materialien" um 31,82 Prozent niedriger liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,51 Prozent, und Almaden Minerals liegt aktuell 31,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Almaden Minerals liegt bei 60, was eine neutrale Situation hinsichtlich der Aufwärtsbewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Almaden Minerals investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,67 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Almaden Minerals eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Almaden Minerals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".