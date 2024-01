Haben die Allied Healthcare Products-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine solche Aussage getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Allied Healthcare Products-Aktie beträgt aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,02 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Allied Healthcare Products somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Allied Healthcare Products veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Allied Healthcare Products. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Allied Healthcare Products für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Allied Healthcare Products liegt bei 0 Prozent, was 89,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 89. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.