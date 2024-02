Haben die Allegion-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs des Unternehmens Allegion verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,03 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 402,28 Prozent, was darauf hindeutet, dass Allegion im Branchenvergleich eine Underperformance von -396,25 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 242,3 Prozent, wobei Allegion 236,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Allegion daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allegion-Aktie betrug in den letzten 7 Tagen 42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch auf 25-Tage-Basis bestätigt, wodurch die Allegion-Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Allegion.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Allegion ausgesprochen haben, bewerten das Unternehmen insgesamt als "Gut", da 4 Kauf-, 1 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Für das Kursziel der Allegion-Aktie prognostizieren die Analysten im Durchschnitt einen Wert von 120,4 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -7,09 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 129,59 USD notierte. Die Analysten beurteilen dies als "Schlecht". Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Neutral".

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Allegion negativ ausfallen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht".