Haben die Allan-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie Allan wurde einer technischen Analyse unterzogen, um die charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Allan-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1,13 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt nur 0,88 Prozent unter diesem Wert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie erneut als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Allan eine Rendite von 0 Prozent auf, was 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist die durchschnittliche Dividendenrendite bei 6 Prozent, was Allan zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Allan mit einer Rendite von 18,28 Prozent über 7 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Dennoch ist die mittlere Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei 24,41 Prozent, wodurch Allan mit 6,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Allan-Aktie liegt bei 28, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 47,06, was bedeutet, dass Allan hier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält Allan daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.