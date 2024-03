Haben die Aldeyra Therapeutics-Chefs darauf gepokert?

Die Aldeyra Therapeutics-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung bei der Kommunikation über Aldeyra Therapeutics. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit festzustellen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Aldeyra Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -47,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Biotechnologie"-Branche gezeigt, die um -4,75 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,38 Prozent erzielte, liegt die Aktie 46,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aldeyra Therapeutics neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine "Neutral"-Empfehlung hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.