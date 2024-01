Haben die Akiba Holdings-Chefs darauf gepokert?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Das Unternehmen Akiba war in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ Thema. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht zeigt die Analyse, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Akiba-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 502,7 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 471 JPY weicht davon um -6,31 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 469,08 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+0,41 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Akiba-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Akiba hat sich nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Akiba-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Akiba-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 23,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Akiba-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 52,43, was bedeutet, dass Akiba hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Akiba-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.