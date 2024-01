Haben die Afry AB-Chefs damit gerechnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Afry":

Die Aktie von Afry hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 150,06 SEK erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 139,1 SEK, was einem Rückgang um 7,3 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 128,09 SEK, was über dem letzten Schlusskurs (+8,6 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Afry-Aktie für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz, hat die Aktie von Afry in den letzten Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Afry eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Afry-Aktie liegt derzeit bei 38,58, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch im Hinblick auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Afry ist insgesamt eher neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Foren der letzten Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength-Index der Afry-Aktie eine neutrale Bewertungsperspektive.