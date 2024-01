Haben die AeroVironment-Chefs darauf gepokert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Aerovironment diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Aerovironment diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Aerovironment-Aktie sind alle 3 Bewertungen "Gut", was durchschnittlich zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um -9,91 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Aerovironment von den Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Aerovironment liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 48,5 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 59,86 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aerovironment-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.