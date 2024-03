Haben die Aehr Test-Chefs darauf gepokert?

Die Aktienanalyse des Unternehmens Aehr Test zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 33,54 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 17,66 USD lag und damit einen Abstand von -47,35 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 18,98 USD, was einer Differenz von -6,95 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) des Unternehmens liegt bei 43,43, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Aktivität der Aehr Test-Aktie durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Bei der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Aehr Test als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,79 insgesamt 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 72,49. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".