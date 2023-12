Haben die Advantage Oil & Gas-Chefs darauf gepokert?

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten neunmal eine gute Bewertung, einmal eine neutrale Bewertung und keinmal eine schlechte Bewertung für die Advantage Energy vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Dieser Einschätzung stimmen auch die Analysten zu, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben. Die durchschnittliche Empfehlung für Advantage Energy aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 48,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 12,78 CAD. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Advantage Energy-Aktie derzeit überkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (100 Punkte) als auch der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis (71,64) geben ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Advantage Energy-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer insgesamt guten Bewertung für Advantage Energy führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird.