Haben die Adva Optical Networking-Chefs damit gerechnet?

Die Technische Analyse zeigt, dass die Adtran Networks-Aktie über die letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 20,2 EUR aufweist. Der aktuelle Schlusskurs von 20,1 EUR liegt nur 0,5 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 19,97 EUR weist mit einer Abweichung von +0,65 Prozent ebenfalls auf ein neutrales Rating hin.

Im Bereich der Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,2 % als schlecht eingestuft wird. Dies ergibt eine Differenz von 3,2 Prozentpunkten und führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 5,88, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als gut bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 39 eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von gut in dieser Kategorie führt.

Abschließend zeigt der Branchenvergleich Aktienkurs, dass die Adtran Networks-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,88 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt sie damit 5,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" liegt die Aktie jedoch 3,56 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung in dieser Kategorie führt.