Haben die Adish Co-Chefs darauf gepokert?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Adish. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) für Adish beträgt 22,96, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 38,49, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 1142,45 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1045 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 902,32 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Adish auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Adish betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Adish aufgegriffen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.