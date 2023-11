Haben die Adesso-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung bei Adesso hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, basierend auf Auswertungen von Kommentaren in den sozialen Medien. Auch die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer ist rückläufig. Daher wird Adesso insgesamt negativ bewertet. Im Vergleich zur Branche Informationstechnologie hat die Aktie eine Rendite von -12,22 Prozent erzielt, was unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche IT-Dienstleistungen liegt die Rendite bei -0,76 Prozent. Die Aktie wird daher als unterdurchschnittlich eingestuft. Die Anleger haben die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet und positive Themen wurden diskutiert. Die Anlegerstimmung wird daher positiv eingestuft. Die Dividendenrendite von Adesso liegt mit 0,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen, was als negativ bewertet wird.

Sollten Adesso Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Adesso jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Adesso-Analyse.

Adesso: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...