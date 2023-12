Haben die Adecoagro-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Adecoagro hat sich in den letzten Wochen deutlich verändert, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über das Unternehmen gesprochen wurde, hat sich das Bild in den letzten ein, zwei Tagen deutlich eingetrübt. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Aktienkurs von Adecoagro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite jedoch um 87,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -13,91 Prozent, wobei Adecoagro aktuell 80,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Adecoagro in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Adecoagro als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 62,42 und weist auf eine "Neutral"-Empfehlung hin, während der RSI25 bei 43,07 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.