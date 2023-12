Haben die Acco Brands-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie des Unternehmens Acco Brands wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, was auf eine erhöhte Aktivität in der Kommunikation im Netz hinweist. Dies spiegelt sich in einer positiven Veränderung der Stimmung wider, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 38,68 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 32,98 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Acco Brands-Aktie daher ein neutrales Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Acco Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,27 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,69 USD lag, was einer positiven charttechnischen Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung des Schlusskurses, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Acco Brands-Aktie daher auch in diesem Bereich ein positives Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Acco Brands-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 19,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche erzielt hat. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch 120,83 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.