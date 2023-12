Haben die AGV-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Agv war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Agv-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Agv-Aktie einen Wert von 0,01 SGD auf, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 beträgt 0 Prozent, was erneut auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Im Branchenvergleich hat die Agv-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,52 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -44,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Agv um 44,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

