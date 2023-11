Haben die AEterna Zentaris-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Kurs möglicherweise kurzfristig fallen könnte, während bei überverkauften Titeln eher mit Kursgewinnen zu rechnen ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Aeterna Zentaris heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,55, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Dividendenrenditen liegt Aeterna Zentaris mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 2,52%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aeterna Zentaris zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Bewertungen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,62 USD, was einer Abweichung von -24,05% vom aktuellen Schlusskurs von 1,99 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt mit einem aktuellen Schlusskurs von 1,86 USD um 6,99% über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Aeterna Zentaris basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.